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Новости

сегодня, 13:45

Сколько в 2016 году заработал мэр г. Иваново Владимир Шарыпов


Глава областного центра Владимир Шарыпов обнародовал сведения о своих доходах и имуществе за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Задекларированный доход ивановского мэра за 2016 год составил 5 413 093,38 руб. В собственности находится земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1495 кв.м.), жилой дом (291,4 кв.м.), квартира (69,9 кв.м.). Владеет легковой иномаркой «Мазда 6».

Доход супруги в 2016 году – 387 000 руб. Ни недвижимого имущества, ни транспортных средств в собственности нет.

Кроме того, в декларации Владимира Шарыпова указано, что в индивидуальной собственности его несовершеннолетнего ребенка находится земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1100 кв.м.

Сведения о доходах и имуществе за 2016 год заместителей мэра, начальников управлений и отделов горадминистрации можно узнать здесь.




ключевые слова: мэр Владимир Шарыпов доходы декларация
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Совсем небольшие доходы у чиновников ((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							За что ему такие деньги платят? За то, что он лицом торгует? Ничего другого в его работе не видел... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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