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Новости

20 минут назад

В регионе пройдет всероссийский спортивный съезд Ассоциации иностранных студентов России


С 11 по 13 мая в регионе пройдет Всероссийский спортивный съезд Ассоциации иностранных студентов России «Мировая игра». В торжественной церемонии открытия съезда, которая состоится в ивановском СКР «Олимпия», примет участие губернатор Павел Коньков.

Мероприятие посетят представители посольств Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Сенегала, Конго, Анголы, Кот-д'Ивуара и других стран. В съезде принимают участие около 300 иностранных студентов из 31 страны. Свои команды направили вузы 14 городов России, в том числе Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Волгограда, Сыктывкара, Челябинска, Владивостока. Ивановскую область представляют команды ИГПУ, ИГЭУ, ИвГУ и Шуйского филиала ИвГУ.

По словам организаторов, Всероссийский спортивный съезд «Мировая игра» станет первым в истории масштабным спортивным мероприятием с участием иностранных студентов, обучающихся в России. Представители разных стран будут соревноваться в мини-футболе, стритболе, эстафете и дартсе. Кроме того, запланировано проведение тематических круглых столов и встреч по вопросам обучения иностранных студентов в России, развития творческих и спортивных объединений в студенческой среде.

Для справки:

Ассоциация иностранных студентов России (АИС) была создана по инициативе иностранных студентов при поддержке вузов и Министерства образования Российской Федерации 29 мая 1996 года. На учредительной конференции присутствовало около 100 делегатов со всех континентов, 17 городов России, 37 стран и более 28 вузов. Создание АИС проходило при активной поддержке Ивановского государственного университета.

Создание организации направлено на решение ряда вопросов, связанных с получением гражданами зарубежных стран образования, медицинской помощи, организацией правовой и социальной защиты, быта и отдыха, занятий физкультурой и спортом иностранных студентов в России.



ключевые слова: студенты иностранцы спорт съезд
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