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Новости

30 минут назад

Замначальника колонии-поселения №12 подозревается в превышении должностных полномочий

Возбуждено уголовное дело


Кинешемская городская прокуратура провела проверку по обращению сотрудники КП-12 (с Шилекша). Женщина жаловалась на нарушения ее трудовых прав, в частности, на незаконное лишение части премии.

Результаты прокурорской проверки были направлены в следственные органы. В итоге в отношении заместителя начальника колонии – начальника центра ФКУ КП-12 возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



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