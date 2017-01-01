Замначальника колонии-поселения №12 подозревается в превышении должностных полномочий

Возбуждено уголовное дело





Кинешемская городская прокуратура провела проверку по обращению сотрудники КП-12 (с Шилекша). Женщина жаловалась на нарушения ее трудовых прав, в частности, на незаконное лишение части премии.

Результаты прокурорской проверки были направлены в следственные органы. В итоге в отношении заместителя начальника колонии – начальника центра ФКУ КП-12 возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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