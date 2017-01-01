Новости
42 минуты назад
На перекрестке улиц Генерала Хлебникова и Кудряшова в Иванове временно отключат светофоры
12 мая на перекрестке улиц Генерала Хлебникова и Кудряшова в областном центре будут отключены светофоры. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения – с 09.00 до 16.00.
ключевые слова: перекресток светофоры
- оцените новость:
-
(0)
- 114
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 11:35Только что появившуюся в Иванове Аллею Славы уже начали разорять
Часть саженцев выкопали и похитили - ФОТО
-
(1)
- 2864