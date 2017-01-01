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Новости

51 минуту назад

В Шуе пожарные вынесли из огня женщину, находившуюся без сознания

Пострадавшую с ожогами верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения госпитализировали


Днем 10 мая в щитовом частном доме на 3-й Пушкинской улице в Шуе произошел пожар. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из-под кровли дома шел сильный дым. В одной из комнат на кровати огнеборцы обнаружили хозяйку дома 1955 года рождения. Она была без сознания. Пожарные незамедлительно вынесли пострадавшую на свежий воздух и передали прибывшим врачам скорой помощи. С ожогами верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения женщину госпитализировали.

Огонь был локализован на площади 40 квадратных метров. Повреждены внутренняя отделка комнаты, мебель и кровля дома. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.



ключевые слова: пожар пострадавшая спасение МЧС
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