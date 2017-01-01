Ивановская область присоединилась к всероссийской акции посадки леса





Сегодня, 11 мая, в регионе был дан старт акции «Всероссийский день посадки леса». В микрорайоне Суховка в Иванове лесничие и сотрудники регионального комитета по лесному хозяйству высадили 20 саженцев клена и 500 сеянцев сосны. Всего принять участие в акции планируют более 700 человек.

В этом году мероприятия акции приурочены к проведению Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Лесовосстановление в Ивановской области запланировано на территории всех муниципальных районов, всего на площади 43,5 гектара.

Председатель комитета Ивановской области по лесному хозяйству Михаил Яковлев сообщил, что работники лесного хозяйства заранее подбирают территории для посадки сеянцев и определяют необходимое количество посадочного материала. «В Лежневском районе на площади 4,7 гектара высадим сосну обыкновенную. Рассчитываем, что эту акцию на территории муниципалитета поддержат и региональные власти», – рассказал он.

Посадка молодых деревьев также запланирована на участке лесного фонда в ивановском лесничестве на площади 0,3 га вблизи автомобильной дороги Иваново-Фурманов. В экологической акции примут участие учащиеся ивановской школы №4, сотрудники лесной отрасли региона. Они посадят сеянцы ели европейской.

В рамках акции планируется также благоустройство мест отдыха, парков, скверов, памятных аллей, садов, проведение экологических субботников.

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