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Отряд ивановских полицейских отправился в командировку на Северный Кавказ
Отряд из 10 ивановских полицейских отправился в плановую служебную командировку на территорию Северного Кавказа. В составе отряда сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские сменят своих коллег, которые вот уже полгода несут службу вдали от Иванова.
«Основными задачами для откомандированных полицейских по-прежнему остаются помощь местным сотрудникам органов внутренних дел в охране общественного порядка, осуществление контрольно-пропускного режима», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
Проверил готовность отряда заместитель начальника УМВД России по Ивановской области - начальник полиции Андрей Кульков.
Фото: пресс-служба регионального УМВД
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