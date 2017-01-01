Отряд ивановских полицейских отправился в командировку на Северный Кавказ

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Отряд из 10 ивановских полицейских отправился в плановую служебную командировку на территорию Северного Кавказа. В составе отряда сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские сменят своих коллег, которые вот уже полгода несут службу вдали от Иванова.

«Основными задачами для откомандированных полицейских по-прежнему остаются помощь местным сотрудникам органов внутренних дел в охране общественного порядка, осуществление контрольно-пропускного режима», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

Проверил готовность отряда заместитель начальника УМВД России по Ивановской области - начальник полиции Андрей Кульков.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

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