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Новости

сегодня, 12:14

Отряд ивановских полицейских отправился в командировку на Северный Кавказ

ФОТО


Отряд из 10 ивановских полицейских отправился в плановую служебную командировку на территорию Северного Кавказа. В составе отряда сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские сменят своих коллег, которые вот уже полгода несут службу вдали от Иванова.                                                                                                                                                        

«Основными задачами для откомандированных полицейских по-прежнему остаются помощь местным сотрудникам органов внутренних дел в охране общественного порядка, осуществление контрольно-пропускного режима», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

Проверил готовность отряда заместитель начальника УМВД России по Ивановской области - начальник полиции Андрей Кульков.

Фото: пресс-служба регионального УМВД



ключевые слова: полиция отряд командировка Северный Кавказ
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