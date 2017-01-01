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Новости

3 минуты назад

В Иванове перед судом предстанет бывший гендиректор ОАО «ДСК»

Он обвиняется по двум статьям УК РФ


В Иванове утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Ивановская домостроительная компания» Николая Красносельских. Он обвиняется по двум статьям: частичная и полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев и злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда.

По версии следствия, с мая по октябрь 2015 года Красносельских частично не выплачивал 853 работникам заработную плату, а также с мая по сентябрь полностью – 354 работникам, расходуя имеющиеся денежные средства на другие цели. Общая сумма задолженности составила свыше 12 млн рублей. При этом он имел реальную возможность платить зарплату, поскольку на расчётные счета и в кассу организации в указанный период поступили денежные средства в сумме более 38 млн рублей.

Кроме того, следствие полагает, что Красносельских, будучи руководителем ОАО «ДСК», злостно уклонялся от исполнения решений Арбитражного суда Ивановской области о взыскании с него в пользу администрации г. Иваново арендной платы за землю на общую сумму свыше 2 млн 250 тыс. рублей в 26 октября 2013 года по 21 марта 2016 года. Деньги, поступавшие на расчетные счета предприятия, он расходовал на иные цели.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Иванова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.



ключевые слова: Ивановская ДСК директор обвинение прокуратура суд
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