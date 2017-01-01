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Новости

16 минут назад

Малый и средний бизнес в моногородах региона получит господдержку на 35 млн рублей

Субсидии распределены бюджетам 9 монопрофильных муниципальных образований


Распределены субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму свыше 35 млн рублей. Об этом сообщила сегодня заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова.

«Средства предназначены для возмещения затрат субъектов МСП, связанных с модернизацией производства с использованием кредитных ресурсов в рамках кредитных и лизинговых договоров», – уточнила зампред.

Субсидии распределены бюджетам 9 монопрофильных муниципальных образований, в том числе городским поселениям Петровское, Савинское, Южское, Наволокское, Колобовское, Приволжское, Фурмановское, городским округам Тейково и Вичуга. Заявку не подало Каменское городское поселение Вичугского района.

Планируется, что по итогам субсидирования поддержка будет оказана 20 субъектам малого и среднего предпринимательства, создано более 30 новых рабочих мест.



ключевые слова: моногорода бизнес субсидии господдержка
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