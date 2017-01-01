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Новости

31 минуту назад

Только что появившуюся в Иванове Аллею Славы уже начали разорять

Часть саженцев выкопали и похитили - ФОТО


Буквально на днях мы сообщали о том, что, наконец, сбылась мечта, за которую проголосовали больше 100 тысяч ивановцев. В городе появилась Аллея Славы. Питомник растений ЭкопЛант организовал акцию с бесплатной раздачей саженцев в канун Дня Победы. Зеленые призы получили самые активные города.

Аллею Славы решено было высадить в Московском микрорайоне. Идею активно поддержали не только местные жители, которым катастрофически не хватает зелени. В минувшую субботу здесь собралось более 400 человек, которые решили потратить время выходного дня, чтобы посадить деревья. Школьники, студенты, курсанты пожарной-спасательной академии, артисты цирка, судебные приставы, сотрудники ивановской мэрии, регионального правительства и даже депутат Госдумы, - все взяли в руки лопаты. Инвентарём волонтеров обеспечила администрация. За несколько часов в Иванове стало на 600 деревьев больше. Среди них 300 кленов, 200 туй и сотня саженецев можжевельника.

И вот, не успели одни люди высадить деревья, как другие начали разорять новоиспеченную аллею. Сообщения об этом уже начали приходить в нашу редакцию.

«…высаженная 6 мая силами жителей города Иваново "Аллея Славы" подвергается, на мой взгляд, разграблению, - пишет нам помощник Уполномоченного по правам человека в Ивановской области Александр Коротков. - Так, о первой пропаже дерева, которое я сажал лично, мне стало известно ещё 7 мая, когда пришёл его полить. Сегодня, в виду обращения жителя, я ещё раз проверил сохранность посаженных кустов и деревьев. Оказалось, что вдоль бетонной стены, проходящей у вновь выстроенного детского сада в микрорайоне Московском пропали все ранее посаженные туи и можжевельник. Осталось только несколько клёнов, которые, думаю, просто труднее транспортировать».

Фото: Александр Коротков



ключевые слова: аллея саженцы деревья разорение
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 26 минут назад
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										0
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							А посмотреть сколько стоит "Туя" в открытом павильоне на Смирнова "Домашний Склад" никто не догадался?
    
 - Хорошо заметна работа полицаев, раз никого не поймали - ничего и не было
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 10 минут назад
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										+1
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							Ублюдки... Эта страна никогда не будет процветающей, потому что ее разворовывают с самой верхушки до самого низа. Противно жить с такими людьми рядом. Знать бы кто, лично руки переломал								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Евгений Полежаев								
							
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  • 7 минут назад
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										+1
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							Вся эта Аллея Славы - чистой воды профанация. Во первых это по факту не аллея, а озеленении территории. Во вторых все это погибнет, т.к. почва там никудышная и ухода должного (особенно за туей) за насаждениями не будет. Очень обидно за нашу никудышную администрацию.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Марусик								
							
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  • 4 минуты назад
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										0
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							В нашем городе надо бесплатно раздавать, не только деревья, но и охрану к ним, обидно, что сами у себя воруют								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ирина Львовна								
							
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  • 1 минуту назад
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							люди выиграли для города, а не для района!!вот и результат.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Только что появившуюся в Иванове Аллею Славы уже начали разорять
				
32 минуты назад

				

				Только что появившуюся в Иванове Аллею Славы уже начали разорять 
									
								

					Часть саженцев выкопали и похитили - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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