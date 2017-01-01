Только что появившуюся в Иванове Аллею Славы уже начали разорять

Часть саженцев выкопали и похитили - ФОТО





Буквально на днях мы сообщали о том, что, наконец, сбылась мечта, за которую проголосовали больше 100 тысяч ивановцев. В городе появилась Аллея Славы. Питомник растений ЭкопЛант организовал акцию с бесплатной раздачей саженцев в канун Дня Победы. Зеленые призы получили самые активные города.

Аллею Славы решено было высадить в Московском микрорайоне. Идею активно поддержали не только местные жители, которым катастрофически не хватает зелени. В минувшую субботу здесь собралось более 400 человек, которые решили потратить время выходного дня, чтобы посадить деревья. Школьники, студенты, курсанты пожарной-спасательной академии, артисты цирка, судебные приставы, сотрудники ивановской мэрии, регионального правительства и даже депутат Госдумы, - все взяли в руки лопаты. Инвентарём волонтеров обеспечила администрация. За несколько часов в Иванове стало на 600 деревьев больше. Среди них 300 кленов, 200 туй и сотня саженецев можжевельника.

И вот, не успели одни люди высадить деревья, как другие начали разорять новоиспеченную аллею. Сообщения об этом уже начали приходить в нашу редакцию.

«…высаженная 6 мая силами жителей города Иваново "Аллея Славы" подвергается, на мой взгляд, разграблению, - пишет нам помощник Уполномоченного по правам человека в Ивановской области Александр Коротков. - Так, о первой пропаже дерева, которое я сажал лично, мне стало известно ещё 7 мая, когда пришёл его полить. Сегодня, в виду обращения жителя, я ещё раз проверил сохранность посаженных кустов и деревьев. Оказалось, что вдоль бетонной стены, проходящей у вновь выстроенного детского сада в микрорайоне Московском пропали все ранее посаженные туи и можжевельник. Осталось только несколько клёнов, которые, думаю, просто труднее транспортировать».

Фото: Александр Коротков

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