Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 11 мая





По сообщению ивановской мэрии, сегодня, 11 мая, ремонт проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси будет продолжен на улицах Бубнова (от улицы Арсения до улицы Садовая), Товарной, Дюковской, а также на перекрёстке улиц Танкиста Белороссова и Богдана Хмельницкого.

Планировка покрытия продолжится по улицам 6-й и 7-й Линейные, 2-я и 3-я Ефремковские, Гаражная, Ярмарочная.

Установка и выправка бортового камня будет проводиться на участке кругового движения в районе улиц Лежневской, Станкостроителей и проспекта Строителей.

поделиться ссылкой:

