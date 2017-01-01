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51 минуту назад
Оленю на Московской трассе «вырастили» обломанные рога
ФОТО
Примерно около года назад неизвестные вандалы поломали рога оленю, фигура которого установлена на Московской трассе у поворота на Ломы. Кроме того, выдрали фонари, расположенные вокруг постамента.
Сегодня глава Ивановского района Сергей Низов сообщил в своем твиттер-аккаунте, что олень «вновь обрел рога». И благодарить за это надо, по словам чиновника, ГК «РИАТ» и ее гендиректора В.Власова.
Осталось дождаться, когда и до восстановления фонарей у кого-нибудь руки дойдут – хоть у местных властей. Хоть у спонсоров.
Фото1 – стало, фото2 - было
Фото: Сергей Низов
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