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Новости

сегодня, 10:55

Кот, с которого живьем содрали шкуру в Кохме, пошел на поправку после операции

ФОТО 18+


Эта жуткая история произошла 8 мая в Кохме. Утром местный житель Николай нашел своего кота Тузика, который был весь в крови. Тут же отвез его к ветеринару. Доктор сказал. Что у животного срезано ножом 30 процентов шкуры, рана скальпированная. Причем, кота поранила ни машина, ни собака. Кожу с него срезали именно ножом. Хвост тоже был сильно поврежден, его, видимо, пытались отрезать.

Хозяин животного написал заявление в полицию. Сейчас разыскиваются свидетели, которые могли видеть что-либо необычное, слышать кошачьи крики примерно с 10 вечера 7 мая до 8 утра 8 мая в Кохме, в районах остановки «Рабочий посёлок», магазина «Магнит», автосервиса «Водолей», магазина «Мясково», улицы Ивановской, домов с №86 по №92, в районе 17-этажек.

Что касается Тузика, то после операции он начал идти на поправку. Сейчас ему ставят капельницы, колют антибиотики и обезболивающие.



ключевые слова: животные кот живодеры
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Ивановский Маг								
							
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  • сегодня, 11:04
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							кошмар...и эти нелюди гуляют среди нас, сначала кот, потом попробует на человеке								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 22 минуты назад
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							я стесняюсь спросить, но все же, что продают в  магазине «Мясково» ? Тузиков?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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