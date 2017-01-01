Кот, с которого живьем содрали шкуру в Кохме, пошел на поправку после операции

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Эта жуткая история произошла 8 мая в Кохме. Утром местный житель Николай нашел своего кота Тузика, который был весь в крови. Тут же отвез его к ветеринару. Доктор сказал. Что у животного срезано ножом 30 процентов шкуры, рана скальпированная. Причем, кота поранила ни машина, ни собака. Кожу с него срезали именно ножом. Хвост тоже был сильно поврежден, его, видимо, пытались отрезать.

Хозяин животного написал заявление в полицию. Сейчас разыскиваются свидетели, которые могли видеть что-либо необычное, слышать кошачьи крики примерно с 10 вечера 7 мая до 8 утра 8 мая в Кохме, в районах остановки «Рабочий посёлок», магазина «Магнит», автосервиса «Водолей», магазина «Мясково», улицы Ивановской, домов с №86 по №92, в районе 17-этажек.

Что касается Тузика, то после операции он начал идти на поправку. Сейчас ему ставят капельницы, колют антибиотики и обезболивающие.

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