В Иванове неизвестные сожгли две машины





В очередной раз ивановским пожарным пришлось выезжать на тушение автомобилей. Вечером 10 мая на улице Наговицыной-Икрянистовой горел «ВАЗ-2106». А в ночь на 11 мая на улице Лежневской полыхала иномарка Mitsubishi Eclipse.

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Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, в обоих случаях предварительной причиной пожара стал поджог.