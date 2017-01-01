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3 минуты назад
В Иванове неизвестные сожгли две машины
В очередной раз ивановским пожарным пришлось выезжать на тушение автомобилей. Вечером 10 мая на улице Наговицыной-Икрянистовой горел «ВАЗ-2106». А в ночь на 11 мая на улице Лежневской полыхала иномарка Mitsubishi Eclipse.Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, в обоих случаях предварительной причиной пожара стал поджог.
ключевые слова: автомобиль пожар поджог
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