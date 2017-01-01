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19 минут назад
На трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород легковушку врезалась в погрузчик
Пострадал пассажир «ВАЗа» - ФОТО
Авария произошла 10 мая около 16.20 на 208-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Палехском районе. 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди погрузчик ТО 18 Б.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадал 71-летний пассажир легковушки. С тупой травмой живота его доставили в Шуйскую ЦРБ.
Водитель погрузчика был трезв. Автомобилист от прохождения медосвидетельствования отказался.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
ключевые слова: ДТП легковушка погрузчик
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