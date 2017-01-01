Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

19 минут назад

На трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород легковушку врезалась в погрузчик

Пострадал пассажир «ВАЗа» - ФОТО


Авария произошла 10 мая около 16.20 на 208-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Палехском районе. 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди погрузчик ТО 18 Б.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадал 71-летний пассажир легковушки. С тупой травмой живота его доставили в Шуйскую ЦРБ.

Водитель погрузчика был трезв. Автомобилист от прохождения медосвидетельствования отказался.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП легковушка погрузчик
  • оцените новость:
  • (0)
  • 178
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации