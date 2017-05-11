11.05.2017: Места установки фоторадаров в Ивановской области





Информация по расстановке автоматических камер фото- видеофиксации ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ивановской области на 11 мая 2017 года:

М-7 Иваново-Владимир (Ивановский р-н, Лежневкий р-н)

Р-600 Кострома-Иваново (Приволжский р-н, Ивановский р-н)

Р-152 Ростов-Иваново-Нижний Новгород (Ивановский р-н)

Р-80 Иваново-Родники (Ивановский р-н)

Р-71 Ковров-Шуя-Кинешма (Вичугский р-н)

Р-79 Иваново-Ярославль (Ивановский р-н, Комсомольский р-н)

г. Кохма

Нарушения Правил остановки и стоянки на уличной сети г. Иваново фиксируются комплексом «ПАРКОН».

поделиться ссылкой:

