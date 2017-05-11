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20 минут назад
11.05.2017: Места установки фоторадаров в Ивановской области
Информация по расстановке автоматических камер фото- видеофиксации ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ивановской области на 11 мая 2017 года:
М-7 Иваново-Владимир (Ивановский р-н, Лежневкий р-н)
Р-600 Кострома-Иваново (Приволжский р-н, Ивановский р-н)
Р-152 Ростов-Иваново-Нижний Новгород (Ивановский р-н)
Р-80 Иваново-Родники (Ивановский р-н)
Р-71 Ковров-Шуя-Кинешма (Вичугский р-н)
Р-79 Иваново-Ярославль (Ивановский р-н, Комсомольский р-н)
г. Кохма
Нарушения Правил остановки и стоянки на уличной сети г. Иваново фиксируются комплексом «ПАРКОН».
ключевые слова: фоторадары
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