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сегодня, 21:06
В Богородском заработала одна из двух котельных
После многочисленных жалоб на холод в квартирах и объектах социальной сферы коммунальщики включили одну котельную в селе Богородское Ивановского района. Об этом сообщает депутат сельсовета Андрей Сергеев. Эта котельная, помимо прочего, дает тепло в детский сад и школу. Завтра ряд жителей ивановского пригорода намерен обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность постановления о прекращении отопительного сезона.
ключевые слова: теплоснабжение котельная
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