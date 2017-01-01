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Новости

сегодня, 21:06

В Богородском заработала одна из двух котельных


После многочисленных жалоб на холод в квартирах и объектах социальной сферы коммунальщики включили одну котельную в селе Богородское Ивановского района. Об этом сообщает депутат сельсовета Андрей Сергеев. Эта котельная, помимо прочего, дает тепло в детский сад и школу. Завтра ряд жителей ивановского пригорода намерен обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность постановления о прекращении отопительного сезона.



ключевые слова: теплоснабжение котельная
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