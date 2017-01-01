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сегодня, 19:37

Губернатор рекомендовал возобновить подачу тепла в Ивановской области

В жилые дома и учреждения соцсферы


Ввиду погодных условий губернатор Ивановской области Павел Коньков рекомендовал всем главам муниципальных образований возобновить подачу тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы, а при принятии решений о завершении отопительного сезона четко придерживаться действующих нормативов. Соответствующая информация уже доведена до местных властей региональным департаментом жилищно-коммунального хозяйства.

Как уточнили в профильном ведомстве, в городах Иваново, Тейково, Кохма, а также в Ильинском, Пучежском, Родниковском районах отопительный сезон продлён. Возобновили подачу тепла в Приволжском районе. В Юрьевецком районе тепло продолжает поступать на объекты социальной сферы: школы, детские сады, лечебные учреждения.

В департаменте ЖКХ добавили, что решение о завершении отопительного сезона принимают главы муниципальных образований. В соответствии с действующими нормами отопительный сезон может быть завершен при установлении среднесуточной температуры воздуха +8 градусов в течение 5 суток.



ключевые слова: теплоснабжение отопительный сезон
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