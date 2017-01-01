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сегодня, 19:29
В ивановской мэрии произошли кадровые изменения
В соответствии с распоряжением главы Иванова с 10 мая 2017 года руководителем аппарата Администрации областного центра назначена Елена Малкова, ранее занимавшая должность управляющего делами главы города, начальника управления делами главы города.Также с сегодняшнего дня исполняющим обязанности председателя комитета развития общественного самоуправления городской Администрации назначена Ольга Бойко, ранее занимавшая должность заместителя председателя данного комитета.
ключевые слова: мэрия кадровые изменения
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