В ивановской мэрии произошли кадровые изменения





В соответствии с распоряжением главы Иванова с 10 мая 2017 года руководителем аппарата Администрации областного центра назначена Елена Малкова, ранее занимавшая должность управляющего делами главы города, начальника управления делами главы города.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(1)

834

Также с сегодняшнего дня исполняющим обязанности председателя комитета развития общественного самоуправления городской Администрации назначена Ольга Бойко, ранее занимавшая должность заместителя председателя данного комитета.