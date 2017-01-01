В Иванове обрушился канализационный коллектор

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В областном центре произошло обрушение канализационного коллектора. Провалилась одна из бетонных плит, закрывающая входную камеру объекта.

Когда именно произошла авария, сказать сложно. Впервые обвал был обнаружен в минувшую субботу. На него обратили внимание люди, гуляющие по расположенной поблизости лесной полосе. Забили тревогу, ведь провал представляет опасность для прохожих. В этом месте их хоть и немного, но они всё-таки есть.

В «Водоканале», которому принадлежит объект, об аварии узнали только сегодня. И приступили к ликвидации её последствий.

«В данный момент бригада собирает глухой забор из оцинкованных листов, на котором будут установлены соответствующие таблички «Опасная зона». Работы ведёт ОАО «Водоканал». И к ликвидации последствий «Водоканал» приступит завтрашним днём. Будут закуплены новые плиты и установлены на место. Причина обрушения пока неясная», - сообщил корреспонденту IvanovoNews начальник отдела ОАО «Водоканал» Сергей Воронов.

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