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сегодня, 17:56
Skoda Rapid. Для тебя по многим причинам
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Новость дня
сегодня, 11:02В Иванове молодая женщина выбросилась с 10 этажа многоэтажки
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сегодня, 10:349 мая в Родниках пожарные спасли двух мужчин, женщину – не успели
Предварительная причина пожара в квартире – неосторожность при курении
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сегодня, 10:09Жители Родниковского района задыхаются от дыма горящей городской свалки
Полигон дымится уже шестой день - ФОТО
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сегодня, 09:25В отношении преподавателя ивановской школы возбуждено дело за растление
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