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55 минут назад
В Ивановской области пройдет парад фронтовых концертных бригад
11 мая в Вичуге состоится парад фронтовых концертных бригад «Агитбригада на передовой», посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участниками парада станут граждане старшего поколения - члены досуговых объединений областных организаций социального обслуживания из 9 муниципальных образований региона и члены общественных организаций Вичуги. Студенты Вичугского филиала ИвГПУ, поддержавшие акцию «Бессмертный полк», придут с фотографиями родственников, судьбы которых затронули трагические события Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Участники мероприятия представят поэтические, вокальные и хореографические номера, а также номера русского народного творчества.
ключевые слова: агидбригада парад концерт акция
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