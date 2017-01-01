В Ивановской области пройдет парад фронтовых концертных бригад





11 мая в Вичуге состоится парад фронтовых концертных бригад «Агитбригада на передовой», посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками парада станут граждане старшего поколения - члены досуговых объединений областных организаций социального обслуживания из 9 муниципальных образований региона и члены общественных организаций Вичуги. Студенты Вичугского филиала ИвГПУ, поддержавшие акцию «Бессмертный полк», придут с фотографиями родственников, судьбы которых затронули трагические события Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

Участники мероприятия представят поэтические, вокальные и хореографические номера, а также номера русского народного творчества.

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