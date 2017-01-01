Защита считает, что Сверчкова, сотрудничавшего со следствием, обманули

И просит для подзащитного наказание без изоляции от общества





Продолжается процесс по уголовному делу бывшего главы Иванова Вячеслава Сверчкова, обвиняемого в получении многомиллионной взятки.

Защита анализирует соглашение со следствием, заключенное Сверчковым. Адвокат говорит, что его подзащитный это соглашение полностью исполнил. В частности, Сверчков указал, что часть денег была передана Куликову, который обещал также способствовать Мамедову. Также указал свидетелей, которые могут это подтвердить.

Защита Сверчкова считает, что прокурор не выполнил свои обязательства по соглашению, поскольку отказывается применять статьи 64 и 73 УК РФ при назначении наказания.

Защита считает, что Сверчкова обманули.

Адвокат уверен, что прокурор и не намеревался выполнять заключенное досудебное соглашение о сотрудничестве. Полагает, что после этого процесса не будет больше ни одного желающего заключать добровольное досудебное соглашение.

По словам адвоката, Сверчкову была поставлена задача привлекать спонсорскую помощь городу и области. И деньги Мамедова – это спонсорская помощь, которую предприниматель обещал дать только лично в руки Сверчкову.

Адвокат говорит, что Сверчков может отчитаться за каждую копейку, 5 мл. руб. по указанию руководства отданы Дмитрию Куликову, 1,5 млн руб. – Ермакову на премии футболистам «Текстильщика», 1,5 млн руб. – Волынкину, 2 млн – Репину на подсветку двух мостов через Уводь и т.д.

Защита считает, что наказание Сверчкова возможно без изоляции от общества, не связанное с лишением свободы. Речь идет о наказании в виде штрафа.

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