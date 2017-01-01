В ивановской бане №6 скоро можно будет помыться по высшему разряду





В помещениях бывшей сауны ивановской бани № 6 будет открыто помывочное отделение высшего разряда. Как сообщили в мэрии, сейчас здесь идут строительные работы. МУП «Ивановский оздоровительный комплекс», объединяющей все муниципальные бани города, проводит их за счет собственных средств и не привлекает подрядные организации.

Отделение высшего разряда будет рассчитано на 20-25 посетителей. Они смогут пользоваться сауной, хамамом (турецкой баней), русской парной и бассейном размером 7 на 3,5 м, оборудованным джакузи и противотоком. Окончание работ запланировано на сентябрь 2017 года.

Как рассказал директор МУП «Ивановский оздоровительный комплекс» Александр Ракушев, расширение спектра услуг, которые оказывают муниципальные бани, проводится согласно концепции развития, утвержденной Главой города Иванова. Ее реализация уже позволила обеспечить безубыточную работу МУПа в первом квартале 2017 года, поднять зарплату сотрудникам и перечислить часть доходов в бюджет областного центра.

Для привлечения посетителей в банях расширился ассортимент сопутствующей продукции. По многочисленным просьбам посетителей планируется обустройство чайных. Оказываются дополнительные услуги парикмахерских, косметических кабинетов, а также работают солярии.

Александр Ракушев сообщил также, что в летний период в городских банях планируются косметический ремонт помывочных отделений. Кроме того, в ближайшее время на территории бани № 3 на улице Болотной планируется установка 8-метрового открытого бассейна.

Летом изменится режим работы бань на более удобный для посетителей. Начиная с 16 мая, бани будут переходить на работу в одну смену.

Как сообщают в МУП «Ивановский оздоровительный комплекс», после увеличения с 1 марта сеанса помывки до полутора часов количество граждан, пользующихся услугами муниципальных бань, сохранилось на прежнем уровне.

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