Возобновились прения по делу экс-главы Иванова Вячеслава Сверчкова





Возобновился процесс по уголовному делу бывшего главы Иванова Вячеслава Сверчкова, обвиняемого в получении многомиллионной взятки.

Напомним, вечером 27 апреля его экстренно госпитализировали в Куваевскую больницу. В связи с этим рассмотрение дела было временно приостановлено.

Сегодня адвокат Сверчкова попросил суд приобщить справку о хронической болезни своего подзащитного, чтобы приговор был вынесен с учетом болезни подсудимого. Ходатайство было удовлетворено. Прения возобновились.

Напомним, обвинение просит для Вячеслава Сверчкова 6 лет колонии строгого режима и 25 миллионов рублей штрафа.

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