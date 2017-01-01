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55 минут назад
Возобновились прения по делу экс-главы Иванова Вячеслава Сверчкова
Возобновился процесс по уголовному делу бывшего главы Иванова Вячеслава Сверчкова, обвиняемого в получении многомиллионной взятки.
Напомним, вечером 27 апреля его экстренно госпитализировали в Куваевскую больницу. В связи с этим рассмотрение дела было временно приостановлено.
Сегодня адвокат Сверчкова попросил суд приобщить справку о хронической болезни своего подзащитного, чтобы приговор был вынесен с учетом болезни подсудимого. Ходатайство было удовлетворено. Прения возобновились.
Напомним, обвинение просит для Вячеслава Сверчкова 6 лет колонии строгого режима и 25 миллионов рублей штрафа.
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