Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

55 минут назад

Возобновились прения по делу экс-главы Иванова Вячеслава Сверчкова


Возобновился процесс по уголовному делу бывшего главы Иванова Вячеслава Сверчкова, обвиняемого в получении многомиллионной взятки.

Напомним, вечером 27 апреля его экстренно госпитализировали в Куваевскую больницу. В связи с этим рассмотрение дела было временно приостановлено.

Сегодня адвокат Сверчкова попросил суд приобщить справку о хронической болезни своего подзащитного, чтобы приговор был вынесен с учетом болезни подсудимого. Ходатайство было удовлетворено. Прения возобновились.

Напомним, обвинение просит для Вячеслава Сверчкова 6 лет колонии строгого режима и 25 миллионов рублей штрафа.



ключевые слова: Вячеслав Сверчков взятка суд приговор
  • оцените новость:
  • (0)
  • 452
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня