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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: лайфхак из подъезда, к доктору через интернет и двор за счет федерального бюджета
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Лайфхак из подъезда. Как оперативно заменить старые почтовые ящики?
- К доктору через интернет. Когда электронная регистратура начнет работать без перебоев?
- Двор за счет федерального бюджета. Сколько денег Москва выделит на реконструкцию скамеек и качелей?
- Сделать ложку топором. Замечательная история чудо-мастера из Писцова.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:
18:00 – «Барс»;
19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;
20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».
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