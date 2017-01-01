ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: лайфхак из подъезда, к доктору через интернет и двор за счет федерального бюджета

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Лайфхак из подъезда. Как оперативно заменить старые почтовые ящики?

- К доктору через интернет. Когда электронная регистратура начнет работать без перебоев?

- Двор за счет федерального бюджета. Сколько денег Москва выделит на реконструкцию скамеек и качелей?

- Сделать ложку топором. Замечательная история чудо-мастера из Писцова.







Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».

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