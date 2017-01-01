Новости
1 минуту назад
Ивановский парашютный завод открывает технически перевооруженный цех
12 мая на ивановском парашютном заводе «Полет» состоится торжественное открытие обновленного участка цеха металлопроизводства.
Как сообщает пресс-служба предприятия, в 2016 году в рамках масштабного проекта по техническому перевооружению был завершен процесс модернизации и введено в эксплуатацию новое оборудование на участке станков с ЧПУ металлопроизводства, а также на участке гальванических покрытий. Затраты на модернизацию составили более 140 миллионов рублей.
«В результате проекта по техническому перевооружению будут увеличены производственные мощности в 3 раза, улучшены условия труда для работников, повышен уровень качественных показателей выпускаемой продукции (возврат брака менее 1%)», - говорится в сообщении «Полета».
ключевые слова: завод цех металлопроизводство перевооружение
- оцените новость:
-
(0)
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 11:02В Иванове молодая женщина выбросилась с 10 этажа многоэтажки
-
(0)
- 4555
сегодня, 10:349 мая в Родниках пожарные спасли двух мужчин, женщину – не успели
Предварительная причина пожара в квартире – неосторожность при курении
-
(0)
- 751
сегодня, 10:09Жители Родниковского района задыхаются от дыма горящей городской свалки
Полигон дымится уже шестой день - ФОТО
-
(0)
- 748
сегодня, 09:25В отношении преподавателя ивановской школы возбуждено дело за растление
-
(0)
- 4163