Ивановский парашютный завод открывает технически перевооруженный цех





12 мая на ивановском парашютном заводе «Полет» состоится торжественное открытие обновленного участка цеха металлопроизводства.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в 2016 году в рамках масштабного проекта по техническому перевооружению был завершен процесс модернизации и введено в эксплуатацию новое оборудование на участке станков с ЧПУ металлопроизводства, а также на участке гальванических покрытий. Затраты на модернизацию составили более 140 миллионов рублей.

«В результате проекта по техническому перевооружению будут увеличены производственные мощности в 3 раза, улучшены условия труда для работников, повышен уровень качественных показателей выпускаемой продукции (возврат брака менее 1%)», - говорится в сообщении «Полета».

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