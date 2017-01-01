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8 минут назад
В Иванове пройдет всероссийский турнир по спортивным танцам
13-14 мая в Иванове пройдет XVI Всероссийский турнир по спортивным танцам на Кубок Губернатора Ивановской области. Место проведения – ФОК «Факел» (ул. Куконковых, 102 б).
ключевые слова: спортивные танцы турнир Кубок Губернатора
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