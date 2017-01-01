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Новости

43 минуты назад

В Иванове покупательница полиса ОСАГО стала жертвой интернет-мошенников

Женщина перевела деньги за страховку через сайт-двойник


В ивановскую полицию с заявлением обратилась 34-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам потерпевшей, на сайте одной из страховых компаний она заказала полис ОСАГО. Для его оплаты женщина через платежную систему перечислила почти 15 тысяч рублей. После банковской операции потерпевшая позвонила в реальную страховую компанию, чтобы уточнить о поступлении денег на счет за заказанный полис. Но там ей пояснили, что указанный сайт не имеет к ним никакого отношения. Тогда женщина поняла, что перевела деньги мошенникам, а сайт, на котором она заказала полис, является двойником.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: интернет мошенничество ОСАГО сайт-двойник полиция
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 43 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Если бы на этом сайте были бы выдержки из Конституции, РосБлокНадзор его бы давно заблокировал, как экстремистский.
    

    
А тут еще только проверка производится. А пока она идет - ребята деньжат еще поднимут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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