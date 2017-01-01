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Новости

58 минут назад

Житель Ивановской области избил собутыльника и выбросил его в окно

От полученных травм мужчина скончался


4 мая во дворе одного из домов по улице Фрунзе в Заволжске было обнаружено тело 28-летнего местного жителя. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, озвученным пресс-службой СУ СКР по Ивановской области, вечером 3 мая трое мужчин совместно со своей знакомой распивали спиртные напитки в квартире последней. Во время застолья между двумя собутыльниками произошла ссора. Одни из участников конфликта несколько раз ударил потерпевшего пустой бутылкой по голове, а затем выкинул его на улицу через окно, расположенное на первом этаже. От полученных травм избитый скончался.

В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержан 33-летний житель деревни Комарово Заволжского района, не имеющий постоянного дохода, ранее судимый за имущественные преступления. От него получена явка с повинной. Суд заключил подозреваемого под стражу.



ключевые слова: избиение гибель следствие
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