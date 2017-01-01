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В Иванове состоялось Первенство города по велоспорту
Результаты и ФОТО
8 мая в ивановском парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова состоялось первенство города по велосипедному спорту. В соревнованиях приняли участие около 50 человек из Иванова, Шуи, Владимира, Волгореченска, Ярославля.
Велогонки проводились в формате парной эстафеты, где каждый из участников должен был преодолеть 6 кругов по трассе.
В итоге в смешанной эстафете победили ивановцы Андрей Трошин и Ольга Шикина. Среди старших юношей и юниоров победителями были признаны Андрей Борисов и Анатолий Щуренков, а среди младших юношей победителями стали Семен Трошин и Виктор Тараскевич. Все - воспитанники ивановской спортшколы № 6.
ключевые слова: велоспорт Первенство
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