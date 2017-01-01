В Иванове состоялось Первенство города по велоспорту

Результаты и ФОТО





8 мая в ивановском парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова состоялось первенство города по велосипедному спорту. В соревнованиях приняли участие около 50 человек из Иванова, Шуи, Владимира, Волгореченска, Ярославля.

Велогонки проводились в формате парной эстафеты, где каждый из участников должен был преодолеть 6 кругов по трассе.

В итоге в смешанной эстафете победили ивановцы Андрей Трошин и Ольга Шикина. Среди старших юношей и юниоров победителями были признаны Андрей Борисов и Анатолий Щуренков, а среди младших юношей победителями стали Семен Трошин и Виктор Тараскевич. Все - воспитанники ивановской спортшколы № 6.

поделиться ссылкой:

