Новости
6 минут назад
Несчастный случай в столовой ивановского СИЗО-1 не был расследован
За это следственный изолятор оштрафован на 50 тысяч рублей
Прокуратура установила, что несчастный случай, произошедший в октябре 2016 года с работником столовой ивановского СИЗО-1, не был расследован (пострадавший тогда получил ожоги).
По данному факту заместителем прокурора области был возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).
Рассмотрев материалы дела, государственная инспекция труда в Ивановской области оштрафовала СИЗО-1 как юридическое лицо на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ключевые слова: СИЗО столовая несчастный случай прокуратура инспекция труда штраф
- оцените новость:
-
(0)
- 52
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 11:02В Иванове молодая женщина выбросилась с 10 этажа многоэтажки
-
(0)
- 3389
сегодня, 10:349 мая в Родниках пожарные спасли двух мужчин, женщину – не успели
Предварительная причина пожара в квартире – неосторожность при курении
-
(0)
- 576
сегодня, 10:09Жители Родниковского района задыхаются от дыма горящей городской свалки
Полигон дымится уже шестой день - ФОТО
-
(0)
- 605
сегодня, 09:25В отношении преподавателя ивановской школы возбуждено дело за растление
-
(0)
- 3487