Несчастный случай в столовой ивановского СИЗО-1 не был расследован

За это следственный изолятор оштрафован на 50 тысяч рублей





Прокуратура установила, что несчастный случай, произошедший в октябре 2016 года с работником столовой ивановского СИЗО-1, не был расследован (пострадавший тогда получил ожоги).

По данному факту заместителем прокурора области был возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

Рассмотрев материалы дела, государственная инспекция труда в Ивановской области оштрафовала СИЗО-1 как юридическое лицо на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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