В Ивановской области пассажир ограбил таксиста, угрожая заточкой

Суд приговорил разбойника к 5 годам лишения свободы





Преступление было совершено 10 октября 2016 года. Находясь в деревне Филино Шуйского района житель Савинского района решил добраться до дома на такси. Около АЗС он подошел к таксисту. Тот согласился отвезти мужчину за 500 рублей, и они отправились в путь.

Между тем у пассажира необходимой суммы для уплаты за дорогу с собой не было. И он решил не только не платить водителю, но и ограбить его. Попросив припарковаться у остановки общественного транспорта, пассажир достал заточку и, угрожая ей таксисту, потребовал у него деньги и сотовый телефон. Испугавшись за свою жизнь. Водитель отдал разбойнику 4100 рублей и телефон стоимостью свыше 6500 рублей.

На днях состоялся суд, который признал мужчину виновным в разбое и приговорил его к 5 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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