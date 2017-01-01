В Иванове в канализационном люке найден труп мужчины

Личность погибшего установлена





Днем 6 мая полицию поступило сообщение от 68-летней жительницы областного центра. Пенсионерка рассказала, что в канализационном люке, расположенном у одного из домов на улице Куконковых, она обнаружила труп человека.

Прибывшие на место оперативники и представители следственного комитета установили личность погибшего. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 35-летний мужчина, проживавший в многоквартирном доме, возле которого и был расположен канализационный люк.

В настоящее время полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.

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