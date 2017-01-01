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Новости

46 минут назад

«Бессмертный полк» в Иванове: 17 тысяч участников шествия

ВИДЕО с квадрокоптера


9 мая жители региона с портретами своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу, прошли по центральным улицам городов региона в рамках акции «Бессмертный полк». Вместе с ивановцами в шествии приняли участие губернатор Павел Коньков, председатель областной думы Виктор Смирнов, члены регионального правительства, глава облцентра Владимир Шарыпов, представители общественных и молодежных объединений.

В Иванове жители города и области разных возрастов, профессий и званий, национальностей и вероисповедания в составе колонны пронесли портреты своих родных и близких участников Великой Отечественной войны от мемориала Героям фронта и тыла по Шереметевскому проспекту и по проспекту Ленина до площади Пушкина. Акция «Бессмертный полк» прошла и в других муниципалитетах области. Тысячи жителей региона почтили память фронтовиков. По данным пресс-службы регионального правительства, только в Иванове участниками акции стали более 17 тысяч человек.



ключевые слова: День Победы "Бессмертный полк" акция шествие
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									Manuel De La Mare								
							
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  • 7 минут назад
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							Это все хорошо! Но почему фейерверк задержали на столько? В чем проблема была? МЧС красавцы, мощно в этом году постреляли!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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