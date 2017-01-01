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сегодня, 12:17

Ивановские ребята стали лауреатами I степени международного фестиваля-конкурса «Белый кит»

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Самодеятельные артисты из ивановского клуба для людей с инвалидностью «Грани» представили на суд жюри III Международного детско-юношеского многожанрового фестиваля-конкурса «Белый Кит» спектакль «Не совсем Бременские музыканты». В итоге театральная студия клуба «Грани» стала лауреатом I степени в номинации «театральное искусство».

Молодежный клуб «Грани» был образован родителями детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в 2013 году. Он объединяет ребят с разными заболеваниями – ДЦП, аутизм, синдром Дауна, заболеваниями внутренних органов и др.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: дети инвалиды театр фестиваль конкурс
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