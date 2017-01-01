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сегодня, 12:08
У жителя Приволжска полиция изъяла обрез ружья
По факту незаконного хранения оружия проводится проверка
Сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что у одного из жителей Приволжска незаконно хранится обрез. Так и оказалось. 32-летний мужчина незаконно хранил оружие в квартире на улице Московской.
Обрез охотничьего одноствольного ружья марки «ИЖ» 20 калибра был изъят и направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД региона. По факту незаконного хранения оружия полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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