Ивановцы собрали богатый урожай медалей на Третьем Первенстве России по всестилевому каратэ

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С 3 по 8 мая в Орле проходило Третье Первенство России по всестилевому каратэ, которое было приурочено к 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования являлись отбором на VIII летнюю Спартакиаду учащихся, финальный этап которой пройдет в этом году в Сочи. В Первенстве приняли участие около 1000 каратистов из 50 регионов нашей страны. Всего было разыграно 126 комплектов медалей.

Сборную Ивановской области представили спортсмены из Иванова, Кинешмы и Комсомольска.

В разделе ограниченный контакт - абсолютная категория 12-13 лет - 1 место занял ивановец Дмитрий Троянцев, 3 место в категории 14-15 лет - Евгений Удодов (тренер Бурдин В.В). В разделе полный контакт в средствах защиты в категории 14-15 лет до 51 кг 2 место у кинешемца Сергея Смирнова (тренер Сухарев Д.В).

В разделе полный контакт ивановцы собрали богатый урожай медалей:

1 место

12-13 лет до 40 кг. Манков Артемий (Иваново), тренер Кокурин М.Ю.

12-13 лет до 50 кг. Саргсян Артур (Иваново), тренер Палкин А.Н.

14-15 лет до 60 кг. Синицын Ярослав (Иваново), тренер Шильцов И.В.

2 место

14-15 лет до 60 кг. Бакин Кирилл (Иваново), тренер Кокурин М.Ю.

3 место

Девушки 12-13 до 60 кг. Калюжная Екатерина (Кинешма), тренер Туманов А.Е.

14-15 лет до 65 кг. Кузнецов Владислав (Иваново), тренер Шильцов И.В.

12-13 лет до 45 кг. Севрюгов Илья (Иваново), тренер Шильцов И.В.

14-15 лет до 55 кг. Емелин Антон (Иваново), тренер Кокурин М.Ю.

По итогам Первенства шестеро спортсменов сборной Ивановской области были отобраны на Спартакиаду в Сочи.

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