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Ивановцы собрали богатый урожай медалей на Третьем Первенстве России по всестилевому каратэ
С 3 по 8 мая в Орле проходило Третье Первенство России по всестилевому каратэ, которое было приурочено к 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования являлись отбором на VIII летнюю Спартакиаду учащихся, финальный этап которой пройдет в этом году в Сочи. В Первенстве приняли участие около 1000 каратистов из 50 регионов нашей страны. Всего было разыграно 126 комплектов медалей.
Сборную Ивановской области представили спортсмены из Иванова, Кинешмы и Комсомольска.
В разделе ограниченный контакт - абсолютная категория 12-13 лет - 1 место занял ивановец Дмитрий Троянцев, 3 место в категории 14-15 лет - Евгений Удодов (тренер Бурдин В.В). В разделе полный контакт в средствах защиты в категории 14-15 лет до 51 кг 2 место у кинешемца Сергея Смирнова (тренер Сухарев Д.В).
В разделе полный контакт ивановцы собрали богатый урожай медалей:
1 место
12-13 лет до 40 кг. Манков Артемий (Иваново), тренер Кокурин М.Ю.
12-13 лет до 50 кг. Саргсян Артур (Иваново), тренер Палкин А.Н.
14-15 лет до 60 кг. Синицын Ярослав (Иваново), тренер Шильцов И.В.
2 место
14-15 лет до 60 кг. Бакин Кирилл (Иваново), тренер Кокурин М.Ю.
3 место
Девушки 12-13 до 60 кг. Калюжная Екатерина (Кинешма), тренер Туманов А.Е.
14-15 лет до 65 кг. Кузнецов Владислав (Иваново), тренер Шильцов И.В.
12-13 лет до 45 кг. Севрюгов Илья (Иваново), тренер Шильцов И.В.
14-15 лет до 55 кг. Емелин Антон (Иваново), тренер Кокурин М.Ю.
По итогам Первенства шестеро спортсменов сборной Ивановской области были отобраны на Спартакиаду в Сочи.
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