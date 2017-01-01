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Новости

19 минут назад

Жительница Ивановской области ударила сына ножом в живот

Пострадавший госпитализирован


А Пучежскую ЦРБ с ножевым ранением был доставлен 35-летний житель деревни Летнево. Полицейские установили, что ранение мужчина получил во время распития спиртных напитков со своей 65-летней матерью. Между родственниками вспыхнул конфликт, женщина схватила нож и нанесла им сыну удар в живот, причинив проникающее ранение подвздошной области.

«В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка, устанавливается степень тяжести повреждений», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: нож ранение родственники полиция
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