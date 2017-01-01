В шуйской войсковой части проходит областной конкурс «Призывник года»





С 10 по 13 мая на базе восковой части 03333 в Шуе проводится XV областной конкурс «Призывник года» среди обучающихся школ и профтехучилищ.

Как сообщили в департаменте образования Ивановской области, в текущем году в конкурсе принимают участие 60 молодых людей из 46 образовательных организаций. Среди участников конкурса – учащиеся из Иванова, Вичуги, Кинешмы, Кохмы, Луха, Плёса, Пучежа, Родников, Фурманова, Тейкова, Шуи, Южи, Юрьевеца, а также из Вичугского, Заволжского, Ивановского, Лежневского, Палехского, Тейковского и Шуйского районов.

Программа конкурса предусматривает выполнение таких элементов, как строевая, огневая, общефизическая, теоретическая, медицинская и тактическая подготовка, радиационная, химическая и бактериологическая защита (РХБЗ).

Конкурс проводится в течение трех дней. В это время его участники проживают в войсковой части в соответствии с уставами Вооруженных Сил. Отдельной группой в конкурсе участвуют призывники-студенты возрастом свыше 18 лет.

Победителей финального этапа конкурса наградят подарками и дипломами, а участников – грамотами и благодарственными письмами.

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