Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 10 мая





По сообщению ивановской мэрии, сегодня, 10 мая, ремонт проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси будет продолжен на улицах Люлина, 4-й Деревенской, Товарной, в Торфяном и Конспиративном переулках.

Планировка покрытия продолжится на улице Типографской (участок между 2-й Запрудной и 4-й Газетной улицами), во 2-м Котельницком и 5-м Северном переулках.

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