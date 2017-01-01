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Новости

49 минут назад

В Иванове молодая женщина выбросилась с 10 этажа многоэтажки


Трагедия произошла 7 мая около 3-х часов дня. Женщина приблизительно 30-35 лет выбросилась с 10 этажа из окна подъезда дома в Бакинском проезде областного центра. Факт самоубийства IvanovoNews подтвердил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

По нашим данным, женщина страдала душевным расстройством.



ключевые слова: суицид самоубийство
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