Новости
59 минут назад
В Кинешме байк упавшего мотоциклиста врезался в автомобиль
Двое пострадавших, в том числе ребенок – ФОТО
ДТП случилось 8 мая около 11.25 на улице Юрьевецкой в Кинешме. 27-летний молодой человек на мотоцикле «Хонда CBR1000RR», поворачивая направо, не справился с управлением и упал. После этого его мотоцикл врезался в двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Тойота Королла». За рулем легковой иномарки находилась 47-летняя женщина.
В результате ДТП пострадали два человека:
- мотоциклиста с ушибленной раной бедра доставили в кинешемскую ЦРБ;
- пассажирка «Тойоты», девочка 2012 года рождения, получила ушибы лба.
По данным УГИБДД по Ивановской области, и мотоциклист, и автомобилистка были трезвы.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
ключевые слова: ДТП мотоцикл автомобиль
- оцените новость:
-
(0)
- 493
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации