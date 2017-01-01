В Кинешме байк упавшего мотоциклиста врезался в автомобиль

Двое пострадавших, в том числе ребенок – ФОТО





ДТП случилось 8 мая около 11.25 на улице Юрьевецкой в Кинешме. 27-летний молодой человек на мотоцикле «Хонда CBR1000RR», поворачивая направо, не справился с управлением и упал. После этого его мотоцикл врезался в двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Тойота Королла». За рулем легковой иномарки находилась 47-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали два человека:

- мотоциклиста с ушибленной раной бедра доставили в кинешемскую ЦРБ;

- пассажирка «Тойоты», девочка 2012 года рождения, получила ушибы лба.

По данным УГИБДД по Ивановской области, и мотоциклист, и автомобилистка были трезвы.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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