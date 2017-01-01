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сегодня, 10:34

9 мая в Родниках пожарные спасли двух мужчин, женщину – не успели

Предварительная причина пожара в квартире – неосторожность при курении


Сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном доме на улице Рябикова в Родниках поступило вечером 9 мая. Когда на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, горела квартира на 2 этаже, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Очаг пожара был в одной из комнат 3-х комнатной квартиры. Во всех комнатах были люди.

Сотрудники МЧС спасли двух мужчин 1965 и 1954 годов рождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, один из них уже не дышал. Пожарные сделали непрямой массаж сердца, после чего пострадавший сделал вздох. Мужчин передали подоспевшим врачам скорой помощи. Пострадавших госпитализировали в Родниковскую ЦРБ с отравлением продуктами горения. В той комнате, где был очаг пожара, было обнаружено тело женщины 1961 года рождения.

Одновременно сотрудники МЧС вывели из подъезда 9 человек.

Огонь был локализован на площади 15 квадратных метров. Повреждена отделка, пол и мебель в квартире. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.



ключевые слова: пожар гибель пострадавшие
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