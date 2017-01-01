В Иванове прошли массовые проверки водителей

Результаты





С 10 вечера 6 мая до 2-х часов ночи 7 мая на улицах Лежневской, Станкостроителей, 1-й Балинской областного центра дорожные полицейские проводили массовую проверку водителей, выявляя нетрезвых за рулем.

Также массовая проверка проводилась с 22.00 7 мая до 02.00 8 мая на территории Фрунзенского района города Иваново.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

801

Всего в ходе мероприятия было выявлено 10 нарушения ПДД. Из них ст. 12.8 ч. 3 – 1 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим (лишенным) права управления) и ст.12.7 ч. 1 – 1 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортом). Об этом сообщает ОГИБДД по г. Иваново.