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Новости

сегодня, 10:27

В Иванове прошли массовые проверки водителей

Результаты


С 10 вечера 6 мая до 2-х часов ночи 7 мая на улицах Лежневской, Станкостроителей, 1-й Балинской областного центра дорожные полицейские проводили массовую проверку водителей, выявляя нетрезвых за рулем.

Также массовая проверка проводилась с 22.00 7 мая до 02.00 8 мая на территории Фрунзенского района города Иваново.

Всего в ходе мероприятия было выявлено 10 нарушения ПДД. Из них ст. 12.8 ч. 3 – 1 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим (лишенным) права управления) и ст.12.7 ч. 1 – 1 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортом). Об этом сообщает ОГИБДД по г. Иваново.

ключевые слова: ГИБДД водители массовые проверки
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