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Новости

1 минуту назад

Жители Родниковского района задыхаются от дыма горящей городской свалки

Полигон дымится уже шестой день - ФОТО


В Родниковском районе около деревни Малышево с 5 мая горит городская свалка. Об этом сообщают местные жители, жалуясь на то, что в деревне уже нечем дышать – весь дым идет туда. «Митинг, посвященный 9 мая, проходил в дымке от горящей свалки с резким запахом», - пишут наши читатели.



ключевые слова: свалка пожар дым
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