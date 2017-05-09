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1 минуту назад
Жители Родниковского района задыхаются от дыма горящей городской свалки
Полигон дымится уже шестой день - ФОТО
В Родниковском районе около деревни Малышево с 5 мая горит городская свалка. Об этом сообщают местные жители, жалуясь на то, что в деревне уже нечем дышать – весь дым идет туда. «Митинг, посвященный 9 мая, проходил в дымке от горящей свалки с резким запахом», - пишут наши читатели.
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