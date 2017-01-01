Ивановцы стали победителями «Чемпионата ЦФО» по теннису

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С 1 по 6 мая в Ярославле проходил турнир "Чемпионат ЦФО по теннису". За победу в турнире боролись 24 пары из Москвы, Шахты, Саратова, Ступино, Жуковского, Санкт-Петербурга, Уфы, Белгорода, Тулы, Красногорска, Ярославля, Тольятти и других.

В парном смешанном разряде победили ивановские спортсмены - София Шаронова (2000 г.р.) и Александр Игошин (1992 г.р.).

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Фото: администрация г. Иваново