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31 минуту назад
Ивановцы стали победителями «Чемпионата ЦФО» по теннису
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С 1 по 6 мая в Ярославле проходил турнир "Чемпионат ЦФО по теннису". За победу в турнире боролись 24 пары из Москвы, Шахты, Саратова, Ступино, Жуковского, Санкт-Петербурга, Уфы, Белгорода, Тулы, Красногорска, Ярославля, Тольятти и других.
В парном смешанном разряде победили ивановские спортсмены - София Шаронова (2000 г.р.) и Александр Игошин (1992 г.р.).Фото: администрация г. Иваново
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