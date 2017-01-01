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51 минуту назад

Пропавшая в Иванове девочка нашлась


Как мы сообщали ранее, 7 мая в областном центре пропала 15-летняя Александра Романова. Около 9 часов вечера она ушла от бабушки с улицы Кавалерийской в направлении дома №142 на улице Куконковых и исчезла.

Как нам только что сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, пропавший подросток нашелся. Все это время девочка находилась в Иванове. Где именно, не уточняется. С ней все в порядке. Сотрудники по делам несовершеннолетних провели с подростком профилактическую беседу. 



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							СЛАВА БОГУ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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