Пропавшая в Иванове девочка нашлась





Как мы сообщали ранее, 7 мая в областном центре пропала 15-летняя Александра Романова. Около 9 часов вечера она ушла от бабушки с улицы Кавалерийской в направлении дома №142 на улице Куконковых и исчезла.

Как нам только что сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, пропавший подросток нашелся. Все это время девочка находилась в Иванове. Где именно, не уточняется. С ней все в порядке. Сотрудники по делам несовершеннолетних провели с подростком профилактическую беседу.

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