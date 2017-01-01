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Новости

40 минут назад

В Иванове пропала 15-летняя девочка

ФОТО, ПРИМЕТЫ


Ивановская полиция разыскивает 15-летнюю Александру Романову. 7 мая около 9 часов вечера девочка ушла от бабушки с улицы Кавалерийской в направлении дома №142 на улице Куконковых, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: на вид 14 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза серые

БЫЛА ОДЕТА: темно-синяя удлиненная куртка с капюшоном, голубые джинсы с отворотами, темно-синяя кофта с принтом в виде цветов и надписью желтого цвета Gloria, кроссовки серого цветя с тремя белыми полосами

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить в полицию по телефонам: 35-37-40, 30-41-67,  32-72-41 или 02.



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