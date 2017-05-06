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06.05.2017 13:02Ивановскую область завалит снегом
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Так будет ли в Иванове снегопад и гололед 9 мая?
ФОТО прогнозыЕще 6 мая Гидрометцентр России прогнозировал, что "...днем 8 мая и ночью 9 мая в том числе в Ивановской области ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, что приведет к установлению снежного покрова толщиной 10-20 см, гололедице и налипание мокрого снега на проводах и деревьях".
Виной всему - активный циклон, который перемещался через Центральный федеральный округ с запада на восток.
7 мая госавтоинспекция Ивановской области настоятельно рекомендовала автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте.
На вечер 8 мая прогноз синоптиков на День Победы стал менее катастрофическим, однако опасность плохой погоды сохраняется.
Согласно прогностической карты предупреждений для ЦФО на 9 мая в Ивановской области прогнозируется и дождь, и мокрый снег, и ветер. Правда потенциальную опасность синоптики видят только в сильном ветре. (Он прогнозируется до 18 м/сек).
В "Бюллетене опасных и комплексов неблагоприятных явлений погоды" №128 от 8 мая Гидрометцентр России гололедицу прогнозирует только в Московской области.
Вместе с тем публикуемые прогнозы противоречивы.
Так, Гидрометцентр России прогнозирует осадки в первой половине 9 мая, а сильный ветер - к концу дня. При этом указывает на плюсовую температуру в течение всего дня (от +1,7 до +5), осадки - в районе 14 мм.
Гисметео указывает 9 мая в Иванове дожди 17,4 мм, понижение температуры ниже нуля - только к ночи с 9 на 10 мая.
Яндекс-Погода прогнозирует дождь со снегом с утра 9 мая, +2, +4 с понижением температуры к ночью с 9 на 10 мая.
Погода Mail.ru ночь и день 9 мая прогнозирует в Иванове от +2 до +6, ветер - до 8 м/сек и только дождь.
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